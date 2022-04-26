Yangın, dün saat 18.30 sularında Söğütözü Caddesi'nde bulunan bir restorantta meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle restorantın çatı katında başlayan alevler, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Restorant çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyüyen yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Can kaybının ve yaralının bulunmadığı yangın, restorantta küçük çaplı hasara yol açtı.

Elektrik aksamından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.