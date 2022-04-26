Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobil çarpıştı. 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Sekiz Eylül Mahallesi İzmir Caddesi'nde seyreden Emre B. yönetimindeki otomobil, Sabri K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada Emre B., Salik Mert H., Emre K., Canan K. ile çocuklar Hasan Efe K. ve Demir K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bornova Türkan Özilhan ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan Kemal Paşa İzmir Caddesi, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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