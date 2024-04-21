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Türkiye
DHA 21.04.2024 04:26

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde meydana gelen kazada, Melih E. yönetimindeki otomobil, İsmail Ç.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletin arkasındaki 15 yaşındaki Ünal Ç. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İsmail Çoban, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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