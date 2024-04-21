Hafif Sağanak Yağışlı 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.04.2024 03:39

Uşak'ta tekstil atığı deposunda yangın çıktı

Uşak'ta tekstil atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

Uşak'ta tekstil atığı deposunda yangın çıktı
[Fotograf: İHA]

Atatürk Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki Gencer Arıkan'a ait tekstil atıklarının bulunduğu depoda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, deponun bahçesindeki kümeste bulunan tavukları ve horozları da kurtardı.

Uşak'ta tekstil atığı deposunda yangın çıktı

Arıkan, itfaiye ekiplerince kurtarılan "Memati" ismini verdiği horozunu ise yangın sırasında kucağından bir an olsun bırakmadı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Uşak Yangın
Sıradaki Haber
İzmir'de FETÖ'ye operasyon: 18 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:31
Şırnak'ta trafik kazası: 3 yaralı
04:29
Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
04:06
Netanyahu 26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti
03:36
İzmir'de FETÖ'ye operasyon: 18 tutuklama
03:01
Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı
02:45
Filistin: ABD’nin İsrail’e verdiği güvenlik desteği tehlikeyi tırmandırıyor
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ