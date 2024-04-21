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Türkiye
AA 21.04.2024 02:59

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Yurt dışına gönderilmek üzere Anadolu Otoyolu'ndan Mersin Limanı’na giden G.M.S. idaresindeki yolcu otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden Bolu kent merkezine giriş yaptı.

CNG istasyonuna gitmek isteyen sürücü, Küpçüler TOKİ alt geçidinden geçmek istedi. Bu sırada otobüs 3 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı

Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilen otobüs, çalıştırılıp hareket ettirilerek kurtarıldı.

Bolu'da alt geçide sıkışan yolcu otobüsü kurtarıldı

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