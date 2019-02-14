Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, ocak ayı havalimanı istatistikleri dikkate alındığında, geçen ay Ankara Esenboğa Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 1 milyon 62 bin 799, dış hat yolcu trafiği 148 bin 833, toplamda ise 1 milyon 211 bin 632 oldu.

Bu yılın ocak ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 7 bin 318. Dış hatlar uçak trafiği de bin 452 olmak üzere toplam uçak trafiği 8 bin 770'e ulaştı.

Söz konusu ayda, Ankara Esenboğa Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise, toplamda 9 bin 268 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA