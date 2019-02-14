Siirt'in İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kurtalan ilçe merkezi ve kırsaldaki 11 adrese önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılara ait ev ve eklentilerindeki aramada, 9 av tüfeği ve 166 fişek, ruhsatsız tabanca ve 3 mermi, aydınlatma tabancası, 10 cep telefonu, 4 bilgisayar, 88 CD, 2 harici bellek ve 13 örgütsel fotoğraf ele geçirilmişti.

Kaynak: AA