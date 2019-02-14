İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin yer aldığı "Narko Timsah" adı verilen operasyon hava destekli sürdürülüyor.
Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de sokak başlarında zırhlı araçlarla önlem alarak destek verdiği operasyona 4 bin emniyet mensubu katılıyor.
Önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşlarıyla kırılıp girilerek arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği operasyonda, narkotik eğitimli köpekler de kullanılıyor.
"Narko Timsah"ın, Bursa tarihinin en yüksek katılımlı operasyonu olduğu belirtildi.
200 uyuşturucu satıcısı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda 200 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı.
Kaynak: AA