Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir şebekenin, sürat tekneleriyle Saros Körfezi'ne getirecekleri yüklü miktarda skunku Türkiye'ye sokarak piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Saros Körfezi'nden itibaren takibe aldıkları şebekeye ait uyuşturucu yüklü okul taşıtı ibareli minibüs ile çakar lamba ve siren takılı otomobili, Mahmutbey gişelerinde durdurdu. Araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 ton skunk ele geçirildi.

Bu miktarın Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek skunk olduğu bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen uyuşturucu maddenin yarın emniyette sergileneceği belirtildi.

Operasyona ilişkin ilk bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verirken, operasyon görüntüsü ve detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikakaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Saros Körfezi'nden İstanbul'a kadar süren operasyonla tek seferde 2 ton skunk uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki skunk uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube (NARKOTİM) ekiplerimizi yürekten kutluyorum."

Saroz Körfezi’nden İstanbul’a kadar süren operasyonla tek seferde 2 Ton SKUNK uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ülkemizde tek seferde rekor miktardaki SKUNK uyuşturucu yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube NARKOTİM ekiplerimizi yürekten kutluyorum pic.twitter.com/XY8tuMFSyy — Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) 12 Şubat 2019

Kaynak: AA