Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP heyeti bir araya gelecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyetler, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bazı il ve ilçe belediye başkan adayları üzerine bugün akşam saatlerinde tekrar görüşecek.

10 il üzerinde görüşmeler yapılacak

İl il anket sonuçları değerlendirilecek ve ittifakın bütün illeri kapsayacak şekilde genişletilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

İlk etapta aralarında Iğdır, Kars, Giresun ve Çanakkale’nin de olduğu 10 il üzerinde görüşmeler yapılacak.

Ardından da diğer illerde Cumhur ittifakın alabileceği oy oranı tek tek analiz edilecek.

Belediye meclis üyelikleri

Görüşmelerde ele alınacak diğer bir konu da belediye meclis üyelikleri listeleri. Adana, Mersin gibi oy dağılımının farklılık gösterdiği illerde ortak liste ile seçime gidilebilir.

AK Parti’nin güçlü olduğu yerlerde MHP’den isimlerin AK Parti listesinde olması bekleniyor. Aynı şekilde, MHP’nin güçlü olduğu yerlerde de AK Parti’li isimleri MHP listesinde yer bulacak.

Kaynak: TRT Haber