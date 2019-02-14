Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Trabzon Caddesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, tarihten bu yana her zaman gurur vesilesi olan kahraman şehir Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“İnsanın yolu tesadüfen Maraş'tan geçmez”

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Oktay, Kahramanmaraşlı yazar Rasim Özdenören'in "İnsanın yolu tesadüfen Maraş'tan geçmez. Maraş'a ancak bile isteye gidilir" şeklindeki sözünü anımsattı. Oktay, "Özdenören’in dediği gibi bizim de yolumuz bugün buraya tesadüfen düşmedi. Bu anlamlı günde Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle buluşmak, 99’uncu yılında bu gurura ortak olmak için bile isteye, sizlerle kucaklaşmaya geldik." dedi.

“Kahramanmaraş'ta geçit verilmedi özgürlüğün yok edilişine”

Oktay, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin bir destan yazma hikayesi olduğuna işaret ederek, Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin şunları kaydetti:

"Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 'Ah o yirminci asır yok mu, o mahluk-i asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil' diyerek ifade ettiği işgalci devletler 20. yüzyılın başında, Osmanlı’nın topraklarına göz dikmişti. Yıkma, bozma ve yok etme amacıyla ilerliyordu düşman. Ancak onların oyununu bozacak, hesap etmedikleri bir şey vardı; kahraman ve aziz milletimiz. Aziz Kahramanmaraşlılar, Türk milletinin mayası sağlamdır. Tam 'artık bitti' denilirken hiç hesaba katılmayan bir yiğit çıkar ve omuzlar milletimizin istiklalini. Tıpkı 15 Temmuz'daki gibi, ruhuyla ve bedeniyle çıkar tek dişi kalmış işgalcilerin karşısına. Seyit Onbaşılar, Sütçü İmamlar, Ömer Halisdemirler ve isimsiz nice kahramanlar yatar köklü tarihimizde.

Kahramanmaraş böyle bir kahramanlık öyküsünü kalesinin burçlarına taşımıştır. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden günlerde zor zamanlar yaşadık. Böyle bir zamanda bile Kahramanmaraşlının gözlerinde asla korku olmadı, endişe olmadı. Bir yanda Toroslar bir yanda Ahir Dağı şahit ki direndi Maraş. Tam 22 gün 22 gece...

Sütçü İmam'ın Uzunoluk'ta yaktığı hürriyet meşalesiyle esaret altında yaşayamayacağını yedi düvele duyurdu Kahramanmaraş. Sütçü İmam'ın kararlı tavrıyla bilekleri büküldü işgalcinin. Kahramanmaraş'ta geçit verilmedi özgürlüğün yok edilişine. Kahramanmaraş, daha o tarihte 'Kendini kurtaran şehir' unvanıyla anılmaya başladı ve Kahramanmaraş halkı komşu illerin de yardımına koşarak milli dayanışmanın en güzel örneklerini verdi."

“Kahramanmaraş Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde öncü şehir oldu”

Kahramanmaraş'ın asil duruşuyla Anadolu'nun dört bir yanında "özgürlük kandilleri"nin yanmaya başladığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş, Anadolu'da işgale karşı direniş ruhunun şahlanışında, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde öncü şehir oldu. Kahramanmaraşlının onuruna el uzatma cüretini gösteren işgalci askerlere tereddüt etmeden ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam'ı, şehrin maneviyat öncüsü Ali Sezai Efendi'yi, Fransız askerlerinin kaledeki şanlı bayrağımızı indirmesi üzerine, 'hürriyeti elinden alınan bir milletin Cuma namazı kılması uygun değildir' diyerek, bağımsızlık yeminiyle cemaatiyle beraber kaleye tırmanan Rıdvan Hoca'yı, kocasının şehit olması üzerine onun kıyafetlerini giyerek silahlı mücadeleye eşinin kaldığı yerden devam eden Senem Ayşe'yi, Kahramanmaraş’ta Kuvayımilliye kurulmasına öncülük eden Aslanbey'i, Vezir Hoca'yı, Muallim Hayrullah'ı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve adını sayamadığımız daha binlerce kahramanı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Oktay, Kahramanmaraş'ın istiklalin şehri olduğu kadar tarımın, sanayinin, kültürün, edebiyatın da şehri olduğunu vurgulayarak, kentin yiğitlerin diyarı olduğunu, cesaretiyle, kararlılığıyla, çalışkanlığıyla destanlara konu olan bu güzel şehrin, gönül dünyasının zenginliğiyle de Türkiye'de ayrı bir yeri bulunduğunu anlattı.

“İşimizi gönülden yapıyor, gönüller kazanıyoruz”

Bu güzel vatan toprağını, sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmeyi kendilerine "en mukaddes vazife" olarak kabul ettiklerini ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

"Bunun için işimizi gönülden yapıyor, gönüller kazanıyoruz. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz. Geride bıraktığımız 16 yıllık dönemde, ekonomimiz, hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koymuştur. Kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin dolarlara çıkardık. Türkiye'ye 16 yılda 1,6 trilyon lira kamu yatırımı gerçekleştirdik. Şu anda dünyanın 17, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumundayız. Satın alma gücüne göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. 2020'de inşallah 12. sıraya yükseleceğiz. Türkiye, istikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 200 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yapmıştır. Yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam oluşturan uzun vadeli yatırımları ülkemize çekmeye yönelik politikalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. Devlet olarak bir taraftan kalkınma hamlemiz için gerekli yatırımları gerçekleştirip, şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz."

Terörle mücadele

Oktay, Kahramanmaraş’ın 99 yıl önce zaferle neticelendirdiği kahramanlığı, Türkiye'nin bugün de terörle mücadelede tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya rabbi, senin uğrunda ölen ordu budur ya rabbi' diyerek, bu düsturla ilerliyoruz.

Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Güney sınırlarımızda tehdit oluşturmaya çalışan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Kahramanmaraş'ın düşman işgalini topraklarından defettiği o ruhu 7 den 70'e, 82 milyon tek yürek, tek bilek halinde yaşatıyoruz.

Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız. Aynı zamanda dış politikada ilkeli ve kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz."

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak uluslararası ilişkilerde de kutlu yürüyüşe devam ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin bir taraftan sınırların güvenliğini sağlarken "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" düsturuyla zorda kalan mazlum ve mağdurlara da kucak açtığına işaret ederek, ensar görevini layıkıyla yerine getiren illerin başında Kahramanmaraş'ın da geldiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'a 30 milyarlık yatırım

Oktay, Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarının herkes için çok değerli olduğunu, tüm bu gayretler sonucunda sadece belli çevrelerin değil üreticisiyle, işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, ihracatçısıyla, sanatkarıyla, kamu kesimiyle 81 ilde 82 milyonun tamamının kazandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın yol arkadaşı, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Kahramanmaraş milletvekillerinin desteği ve yereldeki yetkililerin gayretleriyle Kahramanmaraş'ın da Türkiye'nin bütününe yansıyan bu ilerleme ve icraatlardan en iyi şekilde yararlandığını belirtti.

Kahramanmaraş'a 16 yılda 30 milyar lira yatırım yapıldığını anlatan Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’a bir üniversite daha kazandırarak üniversite sayısını 2'ye çıkardık ve Kahramanmaraş'a İstiklal Üniversitesini kazandırdık. Geçtiğimiz yıl açılan İstiklal Üniversitesi inanıyorum ki hızla büyüyüp gelişecektir. 16 yılda Kahramanmaraş'a toplam 78 adet sağlık tesisi kazandırdık.

Eskiden Kahramanmaraş'ın hem ilçeleriyle, hem de bölgedeki diğer illerle bağlantısı son derece kısıtlıydı. Ulaşım yatırımlarıyla Kahramanmaraş'ı tüm illerimizle kucaklaştırdık. Kahramanmaraş Havalimanı'nı yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı haline getirmek için yeni bir terminal binası yaptık ve bu binayı 30 Ocak’ta hizmete açtık. Tüm Kahramanmaraşlılara hayırlı olsun. İnşallah Kahramanmaraş'ı hızlı trenle de buluşturuyoruz.

Kahramanmaraşlı çiftçilerimizin bereketine bereket katmak için 16 yılda 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Kahramanmaraş'ta 146 bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya açtık. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla, Kahramanmaraş ilimizde 300 projeye toplam 88 milyon lira destek sağladık.

Eskiden Kahramanmaraş'ta sadece 1 tane organize sanayi bölgesi vardı. Bugün 4 organize sanayi bölgemizde sanayicimizin gücüne güç katıyor, 9 bin 225 vatandaşımıza istihdam sağlıyoruz. Bundan sonra da 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doğru sizlerle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize sahip çıkmayı, ilerlemelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

"Dar açıdan çekilen bir fotoğraf"

Fuat Oktay, tarihten aldıkları bilinçle ülkenin değerlerinin tamamına sahip çıkmayı borç bildiklerini vurgulayarak, "Bu anlayışla Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir. Birileri kalkıp dar açıdan çekilen bir fotoğraf üzerinden bizim, değerlerimize olan saygımızı sınamaya kalkmasın. Biz tarihimizden aldığımız güçle ve gayretle ülkemizi kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Kahramanmaraş'ın 16 yıldır elde ettiği kazanımların devam etmesi açısından 31 Mart Yerel Seçimleri'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimizle birlikte, Kahramanmaraş'ı hep birlikte el ele çok daha ilerilere taşıyacağız. " dedi.

Kaynak: AA