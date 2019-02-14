Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Dubai'den Aliağa Liman sahasına gelen ve içinde diz üstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilen konteyner takibe alındı.

X-ray kontrolünden geçirilen ve içinde şüpheli bir yoğunluk olduğu tespit edilen konteynerde çay ve tütün dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı arama yapıldı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan konteynerde 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla kaçak sigaralara el konuldu ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA