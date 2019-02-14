İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında pilotların, helikopterin binaların ve yoldaki insanların üzerine düşmemesi için gösterdikleri büyük çabanın sivil can kayıplarının önüne geçtiği ortaya çıktı. Şehit olan ekipteki teknisyen astsubayların çok sayıda takdir belgesi olduğu, pilotların ise iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlendiği öğrenildi.

Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter, dün saat 18.51'de, Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde bulunan Parkverde Sitesi'ne zorunlu iniş sırasında düşmüştü.

Askeri helikopteri kullanan pilotların, helikopterin binaların ve yol üzerindeki vatandaşların üzerine düşmemesi için büyük çaba gösterdikleri, sitedeki boş alanı da herhangi bir sivil bulunmadığı için seçtikleri ortaya çıktı.

Askerlerin bu kararı, çok sayıda can kaybının yaşanmasının önüne geçti. Helikopterin düştüğü yer ile etrafındaki binalar arasındaki mesafe, pilotların hayatları pahasına verdikleri kararı ve kahramanlıklarını da gözler önüne serdi.

Kahramanlıkları sivil kayıp yaşanmasını engelledi

Bu hayati kararı veren ekipte yer alan şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan, görev yaptığı Elazığ ve Erzincan'da, bölgedeki iç güvenlik harekatlarında önemli görevler üstlenmişti. Subay temel kursunu birinci bitiren Özcan, 2011'den beri kara pilot olarak görev yapıyordu.

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin de başarılı kariyeri dikkat çekiyor. Ağrı, Elazığ ve Erzincan'da görevler yapan Özerli, bölgede çok sayıda iç güvenlik harekatında görev aldı. Özerli, kara pilot sınıfına geçmeden önceki başarıları dolayısıyla Hudut Hizmet Şerit Rozeti ve Kıbrıs Görev Şerit Rozeti almıştı.

Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya da kahraman ekibin bir diğer şehit personeli oldu.

Ağrı, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Siirt illerinde icra edilen iç güvenlik harekatındaki başarılı görevlerinden dolayı Muharebe Harekatı Şerit Rozeti, Üstün Başarı Kıdemi Şerit Rozeti ve Üstün Hizmet Ödülü verilen Kaya'nın 56 takdiri vardı.

Düşen helikopterde şehit olan ekibin en genci ise, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar. 28 yaşındaki Avşar, 2013 yılında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına atandı. Avşar, buradaki başarılı çalışmalarından dolayı 16 takdirle ödüllendirilmişti.

"Hava platformlarının yaşı olmaz"

Kazanın, helikopterin yaşından kaynaklandığı iddialarının ise doğru olmadığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan tüm hava araçlarının hem birlik hem de fabrika seviyesi bakımlarının uluslararası standartlarda yapıldığını aktaran güvenlik uzmanları, kazanın helikopter modelinin eski olması nedeniyle yaşandığı iddialarının yanlış olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki helikopterlerin bakımlarının 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenli yapıldığını kaydetti.

Hava platformlarının her parçasının kontrolden geçirildiğini, bu parçaların kimyasal ve mekanik yöntemler kullanılarak temizlendiğini, tahribatsız muayene yöntemleriyle gözle görülmeyen çatlakların dahi tespit edildiğini vurgulayan uzmanlar, bütün aksamları sökülerek tek tek elden geçirilen helikopterlerin, testlerin ardından yeniden birliğine teslim edildiğini aktardı.

60'tan fazla ülke kullanıyor

Hava platformlarının yaşının olmayacağını belirten uzmanlar, kazanın gerçek nedeninin teknik inceleme sonrasında belirlenebileceğine dikkat çekti.

UH-1 helikopterleri, dünyada birçok ordu tarafından da kullanılan hava platformu olarak öne çıkıyor. Söz konusu helikopterin, başta Avrupa'dakiler olmak üzere, aralarında Kanada, Avustralya, Japonya ve Meksika'nın da olduğu 60'dan fazla ülkenin orduları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA