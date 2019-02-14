Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülen Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzincan'da 4, Ağrı'da 8, Erzurum'da 12, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 19 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da sıfır, Kars'ta 1 ve Ağrı ile Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 14 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Konaklı ve Erzincan Ergan'da 90, Erzurum Palandöken'de 88, Kars Sarıkamış'ta 81 ve Ardahan Yalnızçam'da 27 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, eğimli yerlerde çığ tehlikesi, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ile pus olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA