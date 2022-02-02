Etimesgut'ta seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, tırın ön camına kafasını çarptıktan sonra bilincini kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

"Tır şoförü büyük bir faciayı önledi"

Kazayı gören sürücülerden Sinan Kaya, şoförün daha büyük bir kazayı engellediğini anlatarak, "Kırmızı ışıktan beraber geçtik, tır önümüzdeydi ve solumuzda da bir araç vardı. Tahminime göre tır şoförü araç içerisinde kalp krizi geçirdi. Yanımızdaki aracın sahibi yukarı çıkıp şoföre yardım etti. Yüz metre ileride kırmızı ışık vardı, orada çok büyük bir kaza olabilirdi. Allah yardımcısı olsun" dedi.