Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternetten sahte botoks ürünleri satan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İnternet üzerinden sahte botoks ürünleri ve tıbbi malzeme satışı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte botoks ürünlerinin satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken botoks ve dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerin sahtelerinin, internet üzerinden satıldığı belirlendi.
Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira
Ürünlerin Bakırköy'deki bir adreste depolandığını tespit eden ekipler, buraya yaptıkları baskında bir kişiyi gözaltına aldı.
Adresteki aramada, 875 botoks ve dolgu malzemesi ile botoks uygulanmasında kullanılan 1100 malzeme ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu tespit edildi.
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