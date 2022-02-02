Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de kontrolden çıkan cip takla attı: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sağanak nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip takla attı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'den Çanakkale yönüne seyreden Ferhat Yıldırımçakar idaresindeki cip, Ayvacık Barajı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Ferman, Vedat ve Ayhan Yıldırımçakar, Bayram Kaplan ve Zafer Yıldırım, ilk müdahalelerinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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