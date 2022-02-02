Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Teleferik-Servergazi Hastanesi hattındaki halk otobüsünde çalışan Rıdvan Çelik, son durakta araç temizliği yaptığı sırada içinde 4 bin 900 lira olan poşet buldu.

Bu sırada otobüs işletmesini arayan Şükran Bilginç'in, parasını kaybettiğini ihbar etmesinin ardından kadına ulaşan Çelik, para dolu poşeti sahibine teslim etti.

Çelik, son durakta poşeti gördüğünü anlattı:

"Otobüsün içine çöp atmışlar diye kızdım. Poşeti aldığımda ise parayı gördüm. Hemen hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Allah’tan sahibi bulundu. Helal paraymış."

Şükran Bilginç’de şoför ve şirket yetkililerine teşekkür etti.