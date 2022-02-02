Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da camiye yıldırım isabet etti
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da öğle namazına yarım saat kala yıldırım isabet eden camide hasar meydana geldi. Cami ve çevresinin bu sırada boş olması olası faciayı önledi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün başlayan şiddetli sağanak bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Camii'ne öğle ezanına yaklaşık yarım saat kala yıldırım isabet etti.
Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasar oluşurken, kapı ve pencerelerin camları kırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi meydana geldi.
Cami ve çevresinin bu sırada boş olması olası faciayı önledi.
Etiketler: Muğla
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