Bitlis'te geçen hafta aralıklarla yağan kar, kent merkezinde ve köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığı 1 metre 62 santimetreye ulaştı, trafik uyarı levhaları kara gömüldü.

Yürümenin zorlaştığı kent merkezinde, yağışın durmasıyla belediye karla mücadele ekipleri de cadde, sokak, meydan ve ana yollarda kar toplama çalışmalarına yaptı.

Kepçelerle belli noktalara biriktirilen kar yığınları, kamyonlara yüklenip kent dışına taşındı.

“Kuraklık olmaması için kardan şikâyet etmiyoruz”

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, halkın rahat ulaşımı için gece gündüz çalıştıklarını anlattı:

“İlimiz için beklediğimiz kar, aralık ayından beri etkili oluyor. Kentin topoğrafik yapısından dolayı çalışmaları zorluklar içinde yürütüyoruz. Karın taşınması için de özellikle açık havaları değerlendiriyoruz. Günlük 150 kamyon kar taşıyoruz ve bu rakam şu ana kadar 2 bin 500'e ulaştı. Kar yağışının olduğu günlerde de ulaşım aksamasın, diye yoğun yol açma çalışmalarını yürütüyoruz. Kışın başından beri, kent merkezine yağan toplam kar 5 metreyi buldu. Tüm bunlara rağmen kuraklık olmasın, diye şikayetçi değiliz. Bitlis ve bölge için kar yağsın, istiyoruz.”