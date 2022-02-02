Turgut Özal Bulvarı'nda Kadıköy istikametine giden Barış Bayram'ın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis de Kadıköy istikametindeki trafiği kısa süreliğine kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü Barış Bayram, hareket halindeyken araçtan dumanlar çıkmaya başladığını ve otomobilden çocuğunu alarak uzaklaştıklarını söyledi.