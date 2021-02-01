Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kısıtlamaları ihlal eden 1693 kişiye para cezası
Ankara'da, COVID-19'la mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 1693 kişiye 1 milyon 897 bin 112 lira ceza kesildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 25-31 Ocak tarihlerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye 1 milyon 897 bin 112 lira ceza kesildiği kaydedildi.
İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 25 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1693 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 1.897.112,00 lira para cezası uygulanmıştır. pic.twitter.com/C25ImvzdUe— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 1, 2021
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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