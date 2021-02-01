Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 25-31 Ocak tarihlerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye 1 milyon 897 bin 112 lira ceza kesildiği kaydedildi.