Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da şiddetli sağanak: Amik Ovası su altında
Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası göle döndü. Ev ve ahırları su altında kalanlar, eşyasına kayıkla ulaşmaya çalıştı.
Hatay'da cumartesi gecesi başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Amik Ovası ve Aşağıoba köyü aşırı yağıştan büyük zarar gördü. Köydeki 3 ahır ve 1 evle birlikte 10 bin dönümlük tarım arazisi sular altında kaldı.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Tarım arazilerinde biriken su, Hatay Havaalanı yolunu da tehdit ediyor.
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