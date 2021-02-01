Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te kurt saldırısına uğrayan kadın yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurdun saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
İlçeye bağlı Aydınlar beldesinde bir kadın, kurdun saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan belde sakinleri, kadını kurtardı.
Vatandaşlar tarafından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine götürülen yaralı kadın, daha sonra Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz