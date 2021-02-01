Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da şiddetli lodos: Birbirlerine tutunarak ayakta kaldılar
Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Ana caddelerde vatandaşlar düşmemek için birbirine tutunarak böyle ayakta kaldı.
Bursa'da sabah saatlerinde etkisini gösteren lodosun hızı saatte 70 kilometreyi buldu. Lodosa sokakta yakalanan vatandaşlar fırtına karşısında zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların birbirine tutunduğu görüldü.
Ürünlerini dükkanlarının önüne koyan esnaf ise uçan eşyalarını toplamak için uzun süre uğraştı.
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