Merkeze bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde kalp hastası olduğu için çalışamayan, biri engelli 7 çocuk babası Cemalettin Temel, ailesiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Çocuk yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu bedensel ve zihinsel engelli olan Salman Temel, drooling (salya akıntısı) hastalığı nedeniyle yutkunmada güçlük yaşıyor.

Maddi durumu iyi olmayan aile, özellikle uyuduğu zamanlarda salyaları yutamadığı için boğulma tehlikesi yaşayan çocuklarının tedavisi için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Baba Temel, çocuğunun tedavi edilmesi gerektiğini, ancak maddi imkanlarının buna el vermediğini söyledi. Çocuğunun 7 aylıkken geçirdiği havale sonucu engelli kaldığını dile getiren Temel, şöyle konuştu:

"Oğlumun genzi yok, bu nedenle yutkunamıyor. Uyurken salyalar boğazında birikiyor ve nefesi kesiliyor. Ben de sabahlara kadar çocuğumun başında bekliyorum. Ancak estetik ve plastik cerrahi bir operasyonla düzeleceğini öğrendim. Yemekleri öğüterek veriyoruz. Ben kalp hastasıyım. Ağır iş yapamıyorum. Tek geçim kaynağımız çocuğumun engelli maaşı. Allah rızası için çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum."