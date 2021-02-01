Alanya’da iki gündür etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünyaca ünlü plajlarda ziynet eşyası aramaya başladı.

Dedektörlden gelen sinyal sesini dinleyerek değerli eşya arayanlar, sahil bandını taradı. Dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazan bazı vatandaşlar, değerli eşya bulmanın sevincini yaşadı.