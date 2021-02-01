Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fırtına sonrası eline dedektör alan sahile koştu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak sonrası eline dedektör alan vatandaşlar, dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündükleri ziynet eşyalarını aramaya başladı. Sahil şeridini tarayan bazı vatandaşların değerli eşya bulduğu görüldü.
Alanya’da iki gündür etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
Yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünyaca ünlü plajlarda ziynet eşyası aramaya başladı.
Dedektörlden gelen sinyal sesini dinleyerek değerli eşya arayanlar, sahil bandını taradı. Dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazan bazı vatandaşlar, değerli eşya bulmanın sevincini yaşadı.
Etiketler: Fırtına
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