Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara'da 18-24 Ekim arasında sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 92 bin 208 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 1256 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 1095 kaçak ilaç, 450 kilo kaçak tütün, 9 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 3 kaçak cep telefonu, sigara sarma makinesi, kompresör ve 1 milyon 183 bin 700 adet sigara sarmak için kullanılan kaçak makaron ele geçirildi.
Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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