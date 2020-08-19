Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 10-16 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 108 bin makaron, 8 bin 837 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 229 ilaç, 2 bin 170 paket sigara, 1896 muhtelif/elektronik eşya, 87 litre sahte içki, 65 cep telefonu ve 13 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.