Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 2 tutuklama
İstanbul'da düzenlenen terör örgütü DHKP-C operasyonunda 16 el bombası, silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta Beylikdüzü'nde bir depoya düzenlenen operasyonda DHKP/C adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, 16 el bombası, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, 2 yedek şarjör ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 147 torpil, 11 ateşleme fitili ile çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: son dakika istanbul'da dhkpc operasyonu dhkpcSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:30
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