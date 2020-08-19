Haber Giriş: Kaynak: DHA
Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde, kullandığı bisikletle hafif ticari araca çarpan çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğun ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 293/3 Sokak'ta meydana geldi.
Bisikletiyle sokak arasında gezinirken ana yola çıkan çocuk, bu sırada hafif ticari araca çarptı.
Aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuğun kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, küçük çocuğun araca çarptıktan sonra bisiklettten düştüğü anlar yer aldı.
Etiketler: ölümden kıl payı kurtuluş izmir bisikletli çocukSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:19
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