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Kocaeli'de tedbirlere uymayan 53 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 53 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında kentte 1919 iş yeri denetlenerek 20 bin 599 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde maske takmayan 18, karantina ihlali yapan 35 kişiye idari para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:52
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