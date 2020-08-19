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Gaziantep'te tedbirlerine uymayan 2 bin 468 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 468 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 468 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 365 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Gaziantep gaziantep il emniyet müdürlüğü koronavirüsSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:31
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