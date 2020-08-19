Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy rampasında meydana geldi.

İstanbul istikametine seyreden Ahmet Gençeroğlu yönetimindeki otomobile, aynı yönde seyreden bir hafif ticari araç arkadan çarptı.

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çarpan aracın sürücüsünün ise olay yerini terk ettiği belirlendi.

“Bir şişelerini fırlatıp olay yerinden kaçtı”

Kazanın şok etkisi yaşattığını ifade eden yolcu İbrahim Gençeroğlu, “İstanbul’da bir yakınımıza ziyarete gidecektik. Bir anda çarptı, neye uğradığımızı şaşırdık. Çarpan sürücü bana geldi, yemin etti ve ‘ben aracınızın her şeyini karşılayacağım’ dedi fakat buna rağmen ortalıktan kayboldu. Oysa ki ben onun yanına gittim ‘iyi misiniz’ diye sordum. O ise bira şişelerini fırlatıp buradan kaçtı” dedi.

Sürücünün şikayeti üzerine Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından, kaçan sürücünün bulunması için soruşturma başlatıldı.