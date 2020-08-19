Haber Giriş: Kaynak: AA
Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1511 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1511 sikke ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik başlatılan çalışmalarda suça karıştıkları belirtilen bazı şüpheliler takibe alındı.
Ekiplerce bu çerçevede Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde takip edilen bir araç, durdurularak arandı. Aramada, tarihi eser niteliğindeki 1511 sikke ele geçirildi.
Sikkelere el koyan jandarma, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.
Son Haberler
- 11:25
- 11:15
- 11:20
- 11:06
- 11:02
Sıradaki Haber
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz