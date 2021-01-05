Tunceli'de yaklaşık bir yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunamamasını protesto eden grup, Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldi.

Polisin uyarılarına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildi.

Polise direnen grup üyelerinden 18'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

