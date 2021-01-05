Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da izinsiz gösteriye polis müdahale etti: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Tunceli'de yaklaşık bir yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunamamasını protesto eden grup, Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldi.
Polisin uyarılarına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildi.
Polise direnen grup üyelerinden 18'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara
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