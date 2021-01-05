Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 18:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Minaresine yıldırım isabet eden cami ibadete kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa’nın Salihli ilçesinde minaresine yıldırım isabet etmesi sonucu hasar oluşan cami, güvenlik nedeniyle ibadete kapatıldı.
Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Cami’nin minaresine yıldırım düştü. Minaresinde çatlak ve içindeki elektronik cihazlarda hasar oluşan cami, İlçe Müftülüğü tarafından güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı.
Camide incelemelerde bulunan Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, "Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Cami içindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda" dedi.
Sıradaki Haber
Ankara’daki kadın cinayeti zanlısı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz