Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tedbirleri ihlal edenlere 15 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ederek yaralanan 5 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesildi.
Kamil Kara Bulvarı'nda karşılaşan baba S.Ç. ile oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
S.Ç'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 5 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Tedavisi tamamlanan 5 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından 15 bin 750 lira ceza kesildi.
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