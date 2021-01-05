Kamil Kara Bulvarı'nda karşılaşan baba S.Ç. ile oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

S.Ç'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Tedavisi tamamlanan 5 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından 15 bin 750 lira ceza kesildi.