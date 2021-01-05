İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adem U., Abbas U. ve Burak U.'yu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde bir miktar uyuşturucu hap, 2 tabanca ve tabancalara ait mermiler ile tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem U. ve Abbas U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.