Av sezonunun geride kalan beş aylık bölümünde bol miktarda çıkan ve balıkçıların yüzünü güldüren palamut, az da olsa ağlara takılmaya devam ediyor.

Balıkçılar, salgın sürecinde balıkçılık sektörünün vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

20 liradan satılan palamuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkçılar, vatandaşları balıksız bırakmak istemediklerini belirtti.