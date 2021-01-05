Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sezonun son palamutlarına yoğun ilgi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan sezonun son palamutları, tezgahlarda tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirtti.
Av sezonunun geride kalan beş aylık bölümünde bol miktarda çıkan ve balıkçıların yüzünü güldüren palamut, az da olsa ağlara takılmaya devam ediyor.
Balıkçılar, salgın sürecinde balıkçılık sektörünün vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.
20 liradan satılan palamuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Balıkçılar, vatandaşları balıksız bırakmak istemediklerini belirtti.
Etiketler: Balıkçılık
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