Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrilen iş makinesinin operatörü vinç yardımıyla kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, şarampole devrilen iş makinesinin operatörü vinç yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde İsmail A'nın kullandığı yükleyici kepçe, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, vinç yardımıyla iş makinesinin devrildiği yere indi. Sedyeye alınarak ekipler tarafından vinç yardımıyla yukarı çıkarılan İsmail A, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde tedavi altına alındı.
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