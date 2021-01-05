Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, genç arıcıların yüzde 75 oranında hibeyle desteklendiği projede ilk üretim sezonu sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hibelerle gerçekleştirilen arı sütü, arı zehri, polen, propolis, ana arı, suni oğul ve bal üretimi yüzleri güldürdü.

Eğitim, üretim ve satış olmak üzere üç aşamadan oluşan projenin ilk yılında yaklaşık 22 ton bal üretilirken, 740 kilogram da polen ve propolis üretimi gerçekleştirildi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından da "Altın Karınca Ödülü"ne layık görülen proje kapsamında üretimlerin artarak devam etmesi için destekler ve eğitimler sürecek.