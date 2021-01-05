Bu yıl yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş gözlendi.

Kış aylarının gelmesiyle yağışlar başlasa da barajlardaki su oranı geçen seneki seviyeyi yakalayamadı.

Geçen yıla oranla barajlarda doluluk düştü

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerinden derlenen bilgiye göre, 5 Ocak itibarıyla kentteki 6 barajdan 5'inin doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre düşük seviyede kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yılki doluluk oranı rakamlarına göre Tahtalı Barajı yüzde 65'ten yüzde 39'a, Alaçatı Kutla Aktaş Barajı yüzde 52'den yüzde 41'e, Güzelhisar Barajı yüzde 64'ten yüzde 49'a, Gördes Barajı yüzde 8'den yüzde 4'e, Ürkmez Barajı yüzde 59'dan yüzde 49'a geriledi.

Kullanılabilir su hacmi 208 milyon 606 bin metreküp

Kentte doluluk oranı geçen seneye göre artan tek baraj ise geçen yıl 12, bu yıl yüzde 35 seviyesinde doluluk oranına sahip Balçova Barajı oldu.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan söz konusu barajlarda 5 Ocak'ta kullanılabilir su hacmi 208 milyon 606 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.