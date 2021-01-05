Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta tilki tedavisi için barınağa götürüldü
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta köylüler tarafından arazide hasta halde bulunan tilki, tedavisi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Yozgat'ın Haydarbeyli köyünde arazide kendi etrafında sürekli dönen tilkiyi gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Köye gelen ekipler tarafından kafese alınan hayvan, tedavi için Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi.
Tilki, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: Milli Parklar
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