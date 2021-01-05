Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 Suriyeli şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen Suriye uyruklu 14 kişinin kimliğini ve adreslerini belirledi.
Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, pompalı tüfek, tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, A.G, M.H. ve Ş.A.R.R, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık talimatıyla salıverildi. Serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü sınır dışı edildi.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:34
- 17:29
- 17:30
- 17:34
- 17:28
Sıradaki Haber
Bursa'da yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz