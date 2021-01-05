Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 15:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ardahan'da yiyecek arayan yabani hayvanlar köylere kadar indi
[Fotoğraf: DHA]
Ardahan'ın Göle ilçesinde yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar inen domuz sürüsü, kurtlar ve tilki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Yoğun kar yağışının ardından yaşanan sis ve şiddetli soğuklar kent merkezinde olduğu gibi doğadaki yaşamı da olumsuz yönde etkliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar başta olmak üzere demir aksamlar kırağı tuttu.
Hayvanlar köylere kadar indi
Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, tilki ve yaban domuzları ise Göle ilçe merkezi ve köylere kadar indi.
Göle-Kars Yolu Demirkapı köyü mevkiinde otomobili ile giden bir vatandaş karşısına çıkan domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi.
Yine Göle ilçe merkezine yakın olan Çakırüzüm-Mozaret yolunun Acısu mevkiinde 3 kurt ile bir tilkinin de yiyecek araması cep telefonları ile kaydedildi.
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