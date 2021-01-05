Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'taki sulak alanlar göçmen kuşları ağırlıyor
[Fotoğraf: AA]
Kars’taki soğuk havaların etkisini artırmasıyla göçmen kuşlar, sulak alanlarda yiyecek arayışına girdi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 dereceye düştüğü kentte, bu sene bazı kuşların göç etmemesi dikkat çekti.
Balıkçıl, leylek ve yaban ördekleri, Çerme köyü yakınlarındaki sulak alanda beslenirken görüntülendi.
Arpaçay ilçesi Okçuoğlu köyünde de göç etmeyen leylekler, buz tutmayan bazı sulak alanlarda yiyecek aradı.
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