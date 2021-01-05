İstanbul Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde İSKİ'nin isale hattı borusu patladı. Yol kenarındaki boş alanda bulunan borunun patlamasıyla cadde göle döndü. Sürücüler ilerlemekte zorluk yaşayınca trafik yoğunlaştı.

Suyun bastığı yolda hareket halindeki motosikletli akıntıya kapılarak düştü. O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. İSKİ'nin müdahalesiyle bir süre sonra yolu basan su kesildi.

Türk Polis Teşkilatı, Twitter hesabında motosikletlinin yardımına yetişen polislerle ilgi şu notu paylaştı:

"Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana."