Çubuk'un Camili Mahallesi'nde muhtar Aytekin Ş. ile mahalle sakinlerinden Raşit Y. arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serap Ş, Muharrem Ş, Naim Y. ve Raşit Y. sopalarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Muhtar Aytekin Ş. ve Raşit Y'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.