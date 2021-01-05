Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 'ağaç kesme' kavgası çıktı, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, mahalle sakinleri arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.
Çubuk'un Camili Mahallesi'nde muhtar Aytekin Ş. ile mahalle sakinlerinden Raşit Y. arasında ağaç kesme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serap Ş, Muharrem Ş, Naim Y. ve Raşit Y. sopalarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Muhtar Aytekin Ş. ve Raşit Y'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara
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