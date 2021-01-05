10 yaşındaki Hüseyin İrdem’in arkadaşları, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, kardan 3 katlı doğum günü pastası yaparak kendisine sürpriz yapmışlardı.

Durumdan haberdar olan Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti.

Aileyi tespit eden ekipler, 10 yaşındaki Hüseyin’i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

[Fotoğraf: İHA]

Hüseyin İrdem kendisine doğum günü pastası ve hediyeler gönderen Vali İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

